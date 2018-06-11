11.06.2018 17:44

В Харькове проходит акция по борьбе с распространением наркотиков

Акция «Нарисуй жизнь», направленная на борьбу с распространением наркотиков в городе, будет проходить в течение июня во всех районах Харькова.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, акция стартовала в Харькове в конце мая и будет проходить до 26 июня во всех районах города. Главная задача мероприятия - очистить город от рекламы наркотиков, так называемых «закладок», то есть от адресов, по которым можно их приобрести. Инициировали акцию представители общественного движения «Нарисуй жизнь».



«Главная цель этих акций - показать детям, подросткам и их родителям, что наркотики рядом, и сделать все, чтобы предупредить их об этой опасности. Ведь сколько бы мы не зарисовывали эти адреса, до тех пор, пока люди не осознают и не объяснят своим детям, что наркотики - это орудие убийства, которое насаждается нашему обществу из вне, проблему не решить. И, конечно же, наша задача - максимально убрать информацию о возможности приобретения наркотиков и сформировать в обществе психологию противостояния этой проблеме», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



В частности, 9 июня акция «Нарисуй жизнь» прошла в Московском районе. В мероприятии приняли участи более 300 человек, которые за день закрасили на зданиях 299 адресов по продаже наркотиков. Кроме того, волонтеры создали специальную карту Харькова, на которой все желающие могут отметить здания, ограждения и другие объекты инфраструктуры, на которых есть реклама наркотиков.



Отметим, что в акции «Нарисуй жизнь» принимают участие общественные организации и все желающие. Присоединиться к акции, а также ознакомиться с дополнительной информацией о ее мероприятиях можно на странице общественного движения «Нарисуй жизнь» в социальных сетях.



Мероприятие проводится при содействии Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Департамента здравоохранения, Департамента социальной политики, а также при участии Международной антинаркотической ассоциации. Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркотиками, который ежегодно проводится в мире 26 июня.