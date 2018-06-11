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11.06.2018  19:15   

В Харькове подвели итоги третьего сезона «Битвы корпораций»

Награждение победителей III сезона «Битвы корпораций» состоялось 9 июня в Харькове. Награждение прошло после заключительного этапа Весеннего кубка турнира - соревнований по пляжному волейболу.


// city.kharkov.ua

По итогам всех соревнований «Битвы корпораций» победителем сезона стала команда КП «Харьковводоканал», на 2-м месте – команда «Adidas», а 3-е место заняли представители завода «Турбоатом». 

Лучшим спортсменом сезона среди мужчин стал Александр Сирко из КП «Харьковводоканал», среди женщин – представительница команды «Ciklum» Елена Диденко.

Приза зрительских симпатий была удостоена команда «Алло», которая первая из всех участников «Битвы корпораций» расширила географию соревнований, привлекая коллег из Днепра, Полтавы и других городов Украины.

Напомним, третий сезон «Битвы корпораций» проходил в Харькове с 23 сентября по 9 июня. В турнире приняли участие 24 команды, это более 2 тыс. спортсменов. Было разыграно около 200 медалей и 37 кубков. Соревнования проводились по 10 видам спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  итог, сезон, харьков, битва
 
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