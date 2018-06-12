12.06.2018 15:14

В Харькове установили мемориальную доску известному ученому-химику

Торжественное открытие памятной доски профессору-химику Николаю Чернаю состоялось сегодня, 12 июня, в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».



// Харьковский горсовет

Как сообщила пресс-служба университета, именно Николаю Чернаю ХПИ обязан созданием лаборатории неорганической и аналитической химии, которая впоследствии переросла в кафедру, а затем — в факультет неорганической химии. Он сделал научные открытия, которые способствовали развитию технологий в области оборонной промышленности, в частности, в создании бездымного пороха. Ученый проработал в университете почти 30 лет (1886–1912 гг.). В Научно-технической библиотеке НТУ «ХПИ» хранятся издания с автографом профессора.



Мемориальную доску установили на одном из старейших зданий университета — химическом корпусе, где работал Николай Чернай. Памятный знак изготовили за средства родных и близких ученого.



Справка. Николай Александрович Чернай родился 7 июля 1849 года в Харькове, в семье основателя украинской школы зоологов Александра Викентьевича Черная, у которого в свое время учился Нобелевский лауреат И. И. Мечников. По линии отца род Николая Черная ведет начало от чешского и польского рыцарства, по линии же бабушки — от выдающегося математика и физика Леонарда Эйлера.



Николай Чернай закончил 2-ю Харьковскую гимназию с серебряной медалью, после чего поступил в Харьковский императорский университет. После окончания физико-математического факультета (в 1870 г.) защитил кандидатскую диссертацию «О влиянии давления и разжижения на возгораемость взрывных газовых смесей». Получив степень магистра, в 1873 году Николая Черная, как наиболее талантливого молодого ученого, направили на учебу в Германию. Работая под руководством именитых ученых того времени: химика Бунзена, физиков Кирхгофа и Гроссмана, Николай Чернай сделал открытие в области диссоциации Н Sе и других газов, которые вошли в дальнейшем в знаменитый учебник Бунзена. После окончания обучения Николай Чернай защитил в 1876 году диссертацию «О воспламенения газовых смесей». Эта работа способствовала развитию технологий в области оборонной промышленности, в частности, в создании бездымного пороха.

Харьковский технологический институт, открывшийся в 1885 году, в первый же год своей деятельности пригласил Николая Черная к преподавательской работе. Николай Александрович дослужился до звания действительного статского советника, профессора химических наук. Жил ученый в большом доме на Екатеринославской улице (ныне - ул. Полтавский шлях).



Умер Николай Чернай 22 ноября 1912 года. Похоронили его на лютеранском кладбище на ул. Пушкинской по правилам рыцарского кодекса чести (в партикулярном мундире с двумя серебряными розами на лацкане и со шпагой). Позже его прах был перенесен на почетную аллею 13-го кладбища.