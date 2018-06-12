В Харькове заканчивается сезон посадки цветов (ФОТО)

Около 60 тыс. бархатцев посадили за флагштоком на пр. Независимости.
Как сообщил сегодня, 12 июня, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, весной на этом месте были посажены тюльпаны, но они уже отцвели, поэтому их выкопали и посадили крупноцветковый тагетис - желтый, лимонный и оранжевый.
«Здесь, мы решили посадить цветы в виде зигзагов. И смотрится красиво, и не сливается в одно пятно, и в глаза бросается. Сейчас работы идут по всем районам города и через неделю-две будут, в основном, закончены. Таким образом, в Харькове будет посажено до двух миллионов цветов», - отметил Андрей Дронь.
По его словам, очень острой проблемой остается вандализм.
«Каждый день - вырванные и сломанные цветы, воруют также белый декоративный камень. Делается это из хулиганских побуждений, либо люди хотят такие цветы посадить у себя дома, либо же на продажу. Наши инсталляции - букет невесты, девушку с корзиной возле Зеркальной струи, чернильницу с пером на площади Поэзии - повреждают почти ежедневно. Мне начальники участков звонят и просто плачут. Других эмоций нет, когда ты стараешься сделать красоту, а ее губят. Все это нам приходится восстанавливать. Обращения в полицию результатов пока не дали», - сообщил Андрей Дронь.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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