12.06.2018 16:36

В Харькове заканчивается сезон посадки цветов (ФОТО)

Около 60 тыс. бархатцев посадили за флагштоком на пр. Независимости.



/city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 12 июня, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, весной на этом месте были посажены тюльпаны, но они уже отцвели, поэтому их выкопали и посадили крупноцветковый тагетис - желтый, лимонный и оранжевый.



«Здесь, мы решили посадить цветы в виде зигзагов. И смотрится красиво, и не сливается в одно пятно, и в глаза бросается. Сейчас работы идут по всем районам города и через неделю-две будут, в основном, закончены. Таким образом, в Харькове будет посажено до двух миллионов цветов», - отметил Андрей Дронь.



По его словам, очень острой проблемой остается вандализм.

«Каждый день - вырванные и сломанные цветы, воруют также белый декоративный камень. Делается это из хулиганских побуждений, либо люди хотят такие цветы посадить у себя дома, либо же на продажу. Наши инсталляции - букет невесты, девушку с корзиной возле Зеркальной струи, чернильницу с пером на площади Поэзии - повреждают почти ежедневно. Мне начальники участков звонят и просто плачут. Других эмоций нет, когда ты стараешься сделать красоту, а ее губят. Все это нам приходится восстанавливать. Обращения в полицию результатов пока не дали», - сообщил Андрей Дронь.