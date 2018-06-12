12.06.2018 16:49

Геннадий Кернес: Красивые клумбы появляются в Харькове

Мэр Харькова поблагодарил коммунальщиков за прекрасные цветочные композиции.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

«Люблю это время года - такие красивые клумбы появляются в Харькове.

Спасибо всем людям, которые создают для нас эти прекрасные композиции!

Делаем и будем делать Харьков лучшим городом не только Украины!!», – написал Геннадий Кернес.

Напомним, что в сквере за флагштоком на проспекте Независимости на месте тюльпанов высадили около 60 тысяч бархатцев.