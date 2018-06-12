Геннадий Кернес: Красивые клумбы появляются в Харькове

Мэр Харькова поблагодарил коммунальщиков за прекрасные цветочные композиции.
Об этом Харьковский городской голова сообщил на своей странице в Facebook.
«Люблю это время года - такие красивые клумбы появляются в Харькове.
Спасибо всем людям, которые создают для нас эти прекрасные композиции!
Делаем и будем делать Харьков лучшим городом не только Украины!!», – написал Геннадий Кернес.
Напомним, что в сквере за флагштоком на проспекте Независимости на месте тюльпанов высадили около 60 тысяч бархатцев.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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