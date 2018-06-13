Спасатели рассказали, какие детские лагеря под Харьковом допущены к работе

В Харьковской области планируют работать этим летом 26 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей.
В течение апреля-мая сотрудники ГСЧС провели проверки в этих учреждениях.
На данный момент Главным управлением ГСЧС Украины в Харьковской области подписано 21 Акт готовности загородных оздоровительных учреждений, а именно:
– детский загородный оздоровительный лагерь «Каразинский», Краснокутский район,
– детский учебно-оздоровительный лагерь профильного типа «Boiko Summer School», Харьковский район,
– детский оздоровительный лагерь «Зеленая горка», Змиевской район,
– детский оздоровительный лагерь «Олимпия», Балаклейский район,
– детский оздоровительный лагерь «Факел», Балаклейский район,
– детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», Двуреченский район,
– детский оздоровительный лагерь «Смена», Лозовский район,
– детский оздоровительный лагерь «Орленок», Чугуевский район,
– детский оздоровительный лагерь «Белое озеро», Змиевской район,
– загородное учреждение оздоровления и отдыха «Лесная поляна» Харьковский район,
– загородное учреждение оздоровления и отдыха «Ромашка» Харьковский район,
– детский оздоровительный лагерь «Чайка», Змиевской район,
– детский оздоровительный лагерь «Факел» КП «Харьковводоканал», Киевский район,
– детский оздоровительный лагерь «Лесовичок», Сахновчинський район,
– детский оздоровительный лагерь «Детский лечебно-оздоровительный центр» «Солнечный», Киевский район,
– детское учреждение санаторного типа «БМВ» ГП «Клинический санаторий« Курорт Березовские минеральные воды », Дергачевский район,
– детский оздоровительный лагерь «Елочка», Валковский район,
– детский оздоровительный лагерь «Барвинок», Волчанский район,
– детский оздоровительный лагерь «Лентяево», Изюмский район,
– детский оздоровительный лагерь «Орленок» Боровский район,
– детский оздоровительный лагерь «Золотой колос», Новомосковский район,
Пока в городе и области работают 695 лагерей с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха, 1 палаточный городок.
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