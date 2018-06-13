13.06.2018 15:58

Фотоальбомы Харькова, Одессы, Киева и Украины пополнили библиотеку Юракадемии

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак и депутат Габриел Михайлов передали книги в библиотеку Национального юридического университета им. Я. Мудрого.



// Городской Дозор

«История города Харькова», «Киев. Город, переживший войну», «Привет из Одессы». Этими и еще двадцати двумя книгами пополнилась библиотека Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



Книги передали депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов, который, собственно, и является соавтором изданий, и секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, который отметил, что выбор этой библиотеки не случаен, ведь городской совет вместе с университетом уже долгие годы имеет конструктивное сотрудничество.



Александр Новак, секретарь Харьковского городского совета:

«У нас заключены договора, которые работают в научных исследованиях по местному самоуправлению, и для нас это очень важно. Это нам помогает отстаивать свои интересы на законодательном уровне, на государственном уровне. У нас есть договор, который позволяет студентам проходить практику в городском совете и его структурах. Это полезно как для университета, так и для города вцелом и для городского совета».



Василий Таций, ректор Национального юридического университета им. Я. Мудрого:

«Слова искренней благодарности за то, что вы нашли возможность, создали и передаете нам сегодня в торжественной атмосфере в присутствии студентов это количество для того, чтобы пополнить нашу библиотеку. Мы искренне благодарны вам за это».



25 книг, наполненных фотоматериалами, дата которых от 1600-х годов и до сегодняшнего дня, теперь будут доступны студентам. В изданиях можно увидеть целую историю Харькова и не только.



Габриел Михайлов, депутат Харьковского городского совета, соавтор изданий:

«Мы выпустили около 15 изданий о Харькове, о военном Харькове, об истории города Харькова. Мы выпустили «Киев», мы выпустили «Одессу», сейчас закончили книгу «Украина». Заканчиваем книгу об оккупации города Одессы, тоже уникальные там материалы. Там показано прошлое и настоящее наших городов. Вы же знаете что архитектура – это застывшая история».



Именно эту историю, в фотографиях, смогут увидеть все желающие на фотовыставке, которая будет расположена в Парке Горького. Она продлится с середины августа и до начала сентября. Авторы посвящают выставку 75-летию со дня освобождения Харькова.