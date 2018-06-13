13.06.2018 19:14

Представителям ОТГ расскажут об условиях участия в программе развития громад DOBRE

Встреча с желающими принять участие в программе DOBRE «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» состоится 15 июня.



// ХОГА

К участию приглашаются представители ОТГ Харьковской области (ожидаемое участие - 2 представителя от ОТГ).

Во время мероприятия представители программы DOBRE сообщат представителям заинтересованных громад детали условий участия в третьем раунде конкурсного отбора и ответят на все вопросы по заполнению и представлению конкурсной документации.

Начало мероприятия - в 10:00, регистрация участников - с 9:30.

Место проведения: г. Харьков, ул. Садовая 4, отель «Рейкарц».

По организационным вопросам звоните по телефону: (098) 188 05 12 (Антонина Колповская, программный специалист DOBRE в Днепре).

Справка. Программа DOBRE является флагманской программой Агентства США по международному развитию (USAID), направленной на развитие местного самоуправления, и выполняется международной организацией «Глобал Комьюнитиз». Эта 5-летняя программа разработана таким образом, чтобы повысить способность руководства объединенных территориальных громад (ОТГ) эффективно реагировать на приоритеты граждан благодаря надлежащему управлению ресурсами, повышению качества коммунальных услуг, стимулированию местной экономики и усилению привлечения граждан. Цель DOBRE - создать возможности роста и расцвета этих новых ОТГ и одновременно мотивировать и быть моделями для других громад, работающих над объединением. DOBRE приглашает все ОТГ, которые объединились на добровольных началах и провели местные выборы, подавать заявки, чтобы стать партнерами DOBRE и принять участие в программе.