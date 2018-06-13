13.06.2018 18:41

В пятницу в Харькове возможны ливни и град со шквалами

Циклон, принесший с собой дожди, местами с грозами поступил с северо-запада Европы.



// www.rzn.info

Разрушенные дома, поваленные деревья. В Украину пришел циклон, принесший непогоду. Больше всего пострадала от природного бедствия Закарпатская область, где прошел сильный ливень, который сопровождался обильным градом. В общем, как сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в семи регионах обесточены почти 250-т населенных пунктов. Укргидрометцентр обещает дожди и грозы почти по всей территории страны до конца недели.

И если в западных областях Украины он уже успел наделать «беды», то в Харькове пока отметился незначительным понижением температуры воздуха и лишь местами прошел дождь.

«Максимально такие неблагоприятные погодные условия наблюдались именно в Закарпатской области. Сегодня ночью прошли сильные осадки по Полтавской области и Сумской. По нашей области, по западу, выпадал дождь до 11 мм., но в Харькове выпало почти 6мм. Поэтому Харьковская область, конечно, очень даже отделалась лёгким испугом», - рассказал заведующий сектором прогнозов регионального Гидрометцентра Евгения Ляшенко.

Атмосферные фронты грозного циклона еще определяют погоду на ближайшие два дня. И как отмечают синоптики, погода будет неустойчивая. В четверг, говорят, значительно потеплеет, будет солнечно, но кое-где пройдет кратковременный дождь. А вот в пятницу следует ожидать ухудшения погодных условий.

«15 числа это даже могут быть местами сильные осадки, местами шквалы и даже град. И с температурами ночью 14-19, а днём 24-29. И только 16-го днём у нас будет происходить прекращение осадков», - подметила Евгения Ляшенко.

А вместе с тем, отмечают метеорологи, наладится и погода. В выходные 23-28 тепла. А уже со следующей недели и того больше, отметка на термометре будет подниматься до +30 и выше и будет практически без осадков.