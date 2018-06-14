В Харькове поздравляют медработников

Прием ко Дню медицинского работника Украины состоялся 13 июня в Администрации Слободского района
Нневозможно представить жизнь современного человека без медицины, и каждый человек стремится быть здоровым, прожить активную жизнь без болезней, отметил в выступлении перед медиками председатель райадминистрации Вячеслав Ильенко.
«Врачи ежедневно спасают чьи-то жизни, избавляют нас от боли и страданий, поэтому заслуживают уважения и почета не только в свой профессиональный праздник», - подчеркнул он.
За высокий профессионализм лучшие медицинские работники района были награждены почетными грамотами и подарками. А преподаватели школы искусств им. И. Дунаевского подготовили по случаю праздника концерт.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: