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14.06.2018  10:21   

В Харькове поздравляют медработников

Прием ко Дню медицинского работника Украины состоялся 13 июня в Администрации Слободского района


// city.kharkov.ua

Нневозможно представить жизнь современного человека без медицины, и каждый человек стремится быть здоровым, прожить активную жизнь без болезней, отметил в выступлении перед медиками председатель райадминистрации Вячеслав Ильенко.

«Врачи ежедневно спасают чьи-то жизни, избавляют нас от боли и страданий, поэтому заслуживают уважения и почета не только в свой профессиональный праздник», - подчеркнул он.

За высокий профессионализм лучшие медицинские работники района были награждены почетными грамотами и подарками. А преподаватели школы искусств им. И. Дунаевского подготовили по случаю праздника концерт.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  поздравление, прием, день медработника, харьков
 
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