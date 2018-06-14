14.06.2018 10:21

В Харькове поздравляют медработников

Прием ко Дню медицинского работника Украины состоялся 13 июня в Администрации Слободского района



// city.kharkov.ua

Нневозможно представить жизнь современного человека без медицины, и каждый человек стремится быть здоровым, прожить активную жизнь без болезней, отметил в выступлении перед медиками председатель райадминистрации Вячеслав Ильенко.



«Врачи ежедневно спасают чьи-то жизни, избавляют нас от боли и страданий, поэтому заслуживают уважения и почета не только в свой профессиональный праздник», - подчеркнул он.



За высокий профессионализм лучшие медицинские работники района были награждены почетными грамотами и подарками. А преподаватели школы искусств им. И. Дунаевского подготовили по случаю праздника концерт.