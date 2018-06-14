14.06.2018 16:44

157 бывших безработных стали предпринимателями благодаря проекту «Рука помощи»

Проект «Рука помощи» привлекает малообеспеченных граждан и вынужденных переселенцев к экономической активности.



// ХОГА

По состоянию на 1 июня в трех пилотных областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) 4135 безработных граждан стали участниками проекта, из них 1030 уже трудоустроены при содействии центров занятости. Еще 618 человек привлекли к временным оплачиваемым работам в интересах общества.

Количество людей, которые стремятся начать собственное дело, также растет. С начала реализации проекта бывшие безработные защитили уже 157 бизнес-планов, из которых 43 - только за апрель-май. Общая сумма возвратной финансовой помощи, в соответствии с утвержденными бизнес-планами, уже достигла почти 10 млн гривен. Из них 8,9 млн участники уже получили или получат в ближайшее время. Размер беспроцентного микрокредита на одного человека - составил около 60 тыс. гривен в 2017 году и 70 тыс. гривен - в 2018 году. На эти средства приобретаются материалы и оборудование для новоиспеченных предпринимателей.

Все предприниматели до участия в пилотном проекте «Рука помощи» получали социальную помощь, 84 человека - как члены малообеспеченных семей, 73 - как внутренне перемещенные лица. Государство продолжит поддерживать этих граждан на время участия в проекте.

Первые участники начали работу в конце третьего квартала 2017 года, поэтому на примере «первопроходцев», уже можно говорить об определенных успехах. Прежде всего, все они продолжают работать. Несмотря на ответственность, которая неизбежно появляется у каждого предпринимателя, ни один из участников не пожалел о том, что выбрал бизнес.

Более того, став предпринимателями, участники начали платить налоги - сегодня те из них, кто уже начал деятельность и отчитывался, уплатили в бюджет и Пенсионный фонд почти 300 тыс. гривен. А некоторые, только открыв собственное дело, уже успели стать работодателем - всего бывшие безработные создали 10 официальных новых рабочих мест.

Наибольшее количество - 60 участников - открыли бизнес в сфере услуг. Это издательская деятельность, организация отдыха, ремонт автомобилей, оказание услуг по строительству, ветеринарных, туристических, косметологических услуг и тому подобное. Большинство предпринимателей имеют опыт работы в избранных отраслях.

Второе место по популярности занимает сельское хозяйство - развивают бизнес в этом направлении 39 участников. Причем в проекте представлены самые разнообразные отрасли сельхозпроизводства: выращивание овощей и ягод, разведение свиней, птицеводство, пчеловодство и лесное хозяйство. В мае две участницы защитили бизнес-план по выращиванию микрозелени - трендового продукта, только начал появляться на полках украинских супермаркетов.

33 человека занимаются производством. Большинство из них производит продукты питания, но есть сразу несколько производителей мебели, обуви и одежды. Наиболее технологическое производство - у семьи переселенцев из Донецкой области, это крупные промышленные стиральные машины, центрифуги и сушилки.

С 2018 года получить микрокредит могут получить работающие предприятия при условии создания рабочих мест для безработных малообеспеченных, переселенцев и ветеранов АТО - соответствующее решение Правительство утвердило в конце января. И хотя механизм только прорабатывается, 6 субъектов предпринимательской деятельности уже получили решение о выделении микрокредитов и создадут 12 новых рабочих мест.

Справка. «Рука помощи» - пилотный проект Министерства социальной политики Украины, который реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках более широкой стратегии модернизации системы социальной поддержки населения. Цель проекта - помочь вынужденным переселенцам и членам малообеспеченных семей избавиться от зависимости от социальных выплат, получить достойную работу или основать собственный бизнес. В качестве пилота «Рука помощи» уже действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а с 2018 года - также в отдельных объединенных территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей.