Главная Новости Общество В 2018 году «теплые кредиты» по областной программе получили уже более 1200 жителей Харьковщины
14.06.2018  17:45   

В 2018 году «теплые кредиты» по областной программе получили уже более 1200 жителей Харьковщины

Ежемесячно они получают возмещение из областного бюджета - 15% от ставки кредитов, взятых на энергоэффективные мероприятия.


// ХОГА

«Возмещение по программе осуществляет Управление топливно-энергетического комплекса ХОГА. В частности, в мае из областного бюджета 1271 участнику программы было возмещено 140 тыс. грн по договорам с «Укргазбанком», «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком», - уточнил начальник Управления ТЭК Андрей Парамонов.

Он также напомнил, что с апреля Госэнергоэффективности открыло финансирование правительственной программы «теплых кредитов», которая позволяет получить возмещение в размере 20% на приобретение негазовых котлов, 35% - на утепление индивидуального жилья и приобретение энергоэффективного оборудования.

«Для каждой семьи есть возможность получить двойную, а иногда и тройную помощь в утеплении жилья. Кроме того, участие в областной и правительственной программах - это возможность уменьшить расходы на коммунальные услуги », - отметил Андрей Парамонов.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  кредит, программа, харьков
 
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