В 2018 году «теплые кредиты» по областной программе получили уже более 1200 жителей Харьковщины

Ежемесячно они получают возмещение из областного бюджета - 15% от ставки кредитов, взятых на энергоэффективные мероприятия.
«Возмещение по программе осуществляет Управление топливно-энергетического комплекса ХОГА. В частности, в мае из областного бюджета 1271 участнику программы было возмещено 140 тыс. грн по договорам с «Укргазбанком», «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком», - уточнил начальник Управления ТЭК Андрей Парамонов.
Он также напомнил, что с апреля Госэнергоэффективности открыло финансирование правительственной программы «теплых кредитов», которая позволяет получить возмещение в размере 20% на приобретение негазовых котлов, 35% - на утепление индивидуального жилья и приобретение энергоэффективного оборудования.
«Для каждой семьи есть возможность получить двойную, а иногда и тройную помощь в утеплении жилья. Кроме того, участие в областной и правительственной программах - это возможность уменьшить расходы на коммунальные услуги », - отметил Андрей Парамонов.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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