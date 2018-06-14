Ветераны Московского района приняли эстафету памяти

Представители ветеранской организации Московского района 14 июня приняли эстафету памяти «Слава освободителям Украины» от ветеранской организации Киевского района.
Мероприятие прошло около памятного знака «Защитникам Отечества» на пр. Тракторостроителей. В нем приняли участие председатель Администрации Московского района Олег Товкун, представители городской организации ветеранов Украины, участники боевых действий во Второй мировой войне, ветераны труда, жители района.
В ходе мероприятия представители Харьковского городского совета ветеранов вручили ветеранам-освободителям памятные медали.
Присутствующие возложили цветы к подножью памятного знака.
Перед участниками передачи эстафеты с творческими номерами выступили воспитанники Детской музыкальной школы №15 им. Моцарта, Детской школы искусств №3, а также творческие коллективы района.
Напомним, что эстафета памяти «Слава освободителям Украины» - общегородская, посвящена 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков. Символы эстафеты памяти передают от одного района к другому в знак памяти о героических событиях, происходивших в годы Второй мировой войны.
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