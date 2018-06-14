14.06.2018 19:45

Ветераны Московского района приняли эстафету памяти

Представители ветеранской организации Московского района 14 июня приняли эстафету памяти «Слава освободителям Украины» от ветеранской организации Киевского района.



// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло около памятного знака «Защитникам Отечества» на пр. Тракторостроителей. В нем приняли участие председатель Администрации Московского района Олег Товкун, представители городской организации ветеранов Украины, участники боевых действий во Второй мировой войне, ветераны труда, жители района.

В ходе мероприятия представители Харьковского городского совета ветеранов вручили ветеранам-освободителям памятные медали.



Присутствующие возложили цветы к подножью памятного знака.



Перед участниками передачи эстафеты с творческими номерами выступили воспитанники Детской музыкальной школы №15 им. Моцарта, Детской школы искусств №3, а также творческие коллективы района.



Напомним, что эстафета памяти «Слава освободителям Украины» - общегородская, посвящена 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков. Символы эстафеты памяти передают от одного района к другому в знак памяти о героических событиях, происходивших в годы Второй мировой войны.