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14.06.2018  19:45   

Ветераны Московского района приняли эстафету памяти

Представители ветеранской организации Московского района 14 июня приняли эстафету памяти «Слава освободителям Украины» от ветеранской организации Киевского района.


// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло около памятного знака «Защитникам Отечества» на пр. Тракторостроителей. В нем приняли участие председатель Администрации Московского района Олег Товкун, представители городской организации ветеранов Украины, участники боевых действий во Второй мировой войне, ветераны труда, жители района.

В ходе мероприятия представители Харьковского городского совета ветеранов вручили ветеранам-освободителям памятные медали.

Присутствующие возложили цветы к подножью памятного знака.

Перед участниками передачи эстафеты с творческими номерами выступили воспитанники Детской музыкальной школы №15 им. Моцарта, Детской школы искусств №3, а также творческие коллективы района.

Напомним, что эстафета памяти «Слава освободителям Украины» - общегородская, посвящена 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков. Символы эстафеты памяти передают от одного района к другому в знак памяти о героических событиях, происходивших в годы Второй мировой войны.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  эстафета памяти, харьков
 
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