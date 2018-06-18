Укргидрометцентр: Четверть территории Украины охвачена засухой

Засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны.
Четверть территории Украины (25%) охвачена засухой. Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Так, по словам Адаменко, засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны.
«Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины», - сообщила она.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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