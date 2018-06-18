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18.06.2018  19:15   

Укргидрометцентр: Четверть территории Украины охвачена засухой

Засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны.


// www.rbc.ua

Четверть территории Украины (25%) охвачена засухой. Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, по словам Адаменко, засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны.

«Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины», - сообщила она.

Источник:   rbc.ua
 Тэги:  погода, засуха, харьков, украина
 
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