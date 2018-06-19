В Харькове спасатели провели профилактический рейд на Журавлевском водохранилище (ФОТО)

С целью обучения людей правилам безопасного поведения и предупреждения их от легкомысленных поступков во время купания, спасатели усиливают информационно-разъяснительную работу среди отдыхающих у водоемов.
Жаркая погода, уже несколько дней продолжается в Харьковской области, заставляет людей искать прохлады у водоемов. Но каждый человек должен помнить, что вода не прощает небрежности.
19 июня спасатели Киевского райотдела Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провели профилактический рейд на пляже у Журавлевского водохранилища во время которого напомнили отдыхающим основные требования безопасности на воде.
Особое внимание сотрудники ГСЧС уделили подросткам и родителям, которые отдыхали у воды с детьми. Чрезвычайники призвали взрослых не оставлять малышей без присмотра ни на минуту и постоянно напоминать им о правилах безопасности. А подросткам рассказали о последствиях легкомысленного поведения на воде и напомнили, что шалости могут стать причиной непоправимой беды.
Специалисты Службы спасения распространили среди людей, находившихся на пляже, печатные открытки с разъяснением требований безопасности во время отдыха на водоемах.
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