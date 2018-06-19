Главная Новости Общество В Харькове спасатели провели профилактический рейд на Журавлевском водохранилище (ФОТО)
19.06.2018  16:44   

В Харькове спасатели провели профилактический рейд на Журавлевском водохранилище (ФОТО)

С целью обучения людей правилам безопасного поведения и предупреждения их от легкомысленных поступков во время купания, спасатели усиливают информационно-разъяснительную работу среди отдыхающих у водоемов.


// ГСЧС

Жаркая погода, уже несколько дней продолжается в Харьковской области, заставляет людей искать прохлады у водоемов. Но каждый человек должен помнить, что вода не прощает небрежности.

19 июня спасатели Киевского райотдела Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области провели профилактический рейд на пляже у Журавлевского водохранилища во время которого напомнили отдыхающим основные требования безопасности на воде.

Особое внимание сотрудники ГСЧС уделили подросткам и родителям, которые отдыхали у воды с детьми. Чрезвычайники призвали взрослых не оставлять малышей без присмотра ни на минуту и ​​постоянно напоминать им о правилах безопасности. А подросткам рассказали о последствиях легкомысленного поведения на воде и напомнили, что шалости могут стать причиной непоправимой беды.

Специалисты Службы спасения распространили среди людей, находившихся на пляже, печатные открытки с разъяснением требований безопасности во время отдыха на водоемах.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  водоем, отдых, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Общество Харьковские водоемы готовы для купания 08.05 Общество Водоемы области зарыбляют 15.06 Власть Прокуратура вернула государству водоемы на Балаклейщине
 
 

Видео

Тариф на горячую воду и теплоснабжение для населения может возрасти на 7,3%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 