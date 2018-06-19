19.06.2018 17:02

Стойкая жара 30+: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Погода способствует отдыху. В ближайшее время синоптики обещают: будет довольно жарко.



// Городской Дозор

Стойкая и жаркая погода установится на три дня.

Ночные температуры воздуха составят в среднем 14-19 выше нуля, а днем 20-го и 21-го июня ожидается 27-32 градуса тепла. В пятницу, 22-го числа, и того больше – столбик термометра достигнет отметки +35°C.

При этом осадков синоптики не прогнозируют. По данным гидрометцентра в Харькове будет сухо.



Заметим, что удушье и жара негативно сказываются на здоровье людей, особенно детей, пожилых и страдающих хроническими недугами. И медики советуют следить за состоянием собственного здоровья, а еще всегда быть осмотрительными.