Стойкая жара 30+: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Погода способствует отдыху. В ближайшее время синоптики обещают: будет довольно жарко.
Стойкая и жаркая погода установится на три дня.
Ночные температуры воздуха составят в среднем 14-19 выше нуля, а днем 20-го и 21-го июня ожидается 27-32 градуса тепла. В пятницу, 22-го числа, и того больше – столбик термометра достигнет отметки +35°C.
При этом осадков синоптики не прогнозируют. По данным гидрометцентра в Харькове будет сухо.
Заметим, что удушье и жара негативно сказываются на здоровье людей, особенно детей, пожилых и страдающих хроническими недугами. И медики советуют следить за состоянием собственного здоровья, а еще всегда быть осмотрительными.
Звезды против рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром облака займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков, дневной максимум – до 30 градусов тепла
15 лет назад, в 2003 году, в Нью-Йорке в универмаге «Мейсис» прошёл первый в мире флэшмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны».
влажн.:
давл.:
ветер: