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19.06.2018  17:02   

Стойкая жара 30+: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Погода способствует отдыху. В ближайшее время синоптики обещают: будет довольно жарко.


// Городской Дозор

Стойкая и жаркая погода установится на три дня.

Ночные температуры воздуха составят в среднем 14-19 выше нуля, а днем 20-го и 21-го июня ожидается 27-32 градуса тепла. В пятницу, 22-го числа, и того больше – столбик термометра достигнет отметки +35°C.

При этом осадков синоптики не прогнозируют. По данным гидрометцентра в Харькове будет сухо.

Заметим, что удушье и жара негативно сказываются на здоровье людей, особенно детей, пожилых и страдающих хроническими недугами. И медики советуют следить за состоянием собственного здоровья, а еще всегда быть осмотрительными.

Тэги:  погода, харьков
 
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