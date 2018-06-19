19.06.2018 19:32

Харьков выиграл грант на реализацию гендерного проекта

Харьковский проект «Гендерный портрет города» был признан победителем и удостоен гранта в рамках всеукраинского конкурса на финансирование краткосрочных гендерных инициатив, итоги которого были подведены 19 июня в Киеве.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина.



Отметим, мероприятие прошло в рамках XIV Украинского муниципального форума, в котором принял участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



По итогам конкурса, победу одержали семь проектов из разных городов Украины, включая Харьков. По словам Ольги Чичиной, проект «Гендерный портрет Харькова» является частью Комплексной программы реализации гендерной и семейной политики в Харькове на 2018-2021 годы и включает три составляющие: социальное исследование «Гендерный паспорт города Харькова», проведение форума «Роль женщины и мужчины в развитии города», а также обучающий курс по теме гендерной политики. На реализацию харьковской инициативы был получен грант на 100 тыс. грн.



Как сообщила Ольга Чичина, результаты гендерного исследования будут применены в обновленной Стратегии развития города Харькова.



Отметим, что всеукраинский конкурс на финансирование краткосрочных гендерных инициатив проводился Ассоциацией городов Украины в рамках проекта международной технической помощи «Партнерство для развития городов» (проект ПРОМИС). В нем приняли участие городские советы – члены АГУ. Всего в рамках конкурса было подано более 180 заявок. Прием проектов завершился 8 июня.



Харьковский проект на конкурс представила общественная организация «ЛИНК», которая реализует его в содействии с Харьковским городским советом, Молодежным советом при Харьковском городском голове, Гендерным центром Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова и Центром гендерной культуры.



Справка. Украинский муниципальный форум – традиционное ежегодное мероприятие, которое является площадкой для обсуждения вопросов и выработки общей позиции органов государственной власти и Ассоциации городов Украины относительно развития местного самоуправления, совершенствования законодательной базы, решения конкретных проблем обеспечения жизнедеятельности территориальных общин.