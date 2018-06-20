«Мрази и ублюдки» – так харьковчане охарактеризовали «активистов», устроивших беспорядки в мэрии

Беспорядки возле горсовета и внутри мэрии вызвали не абы какой резонанс общественности. Видео и фото происходившего выкладывались в Интернете и живо обсуждались.
Посты в фейсбуке с демонстрацией видео совершённого беспредела так называемых активистов вызвали немало возмущения.
Потому что харьковчанам в режиме онлайн пришлось смотреть на все бесчинства молодых людей в футболках с надписью «Национальный корпус». И то, как в горсовете на первом этаже бросали дымовые шашки, и то, как били окна и устраивали потасовки.
– Конечно умеют крушить, ломать, основная масса продажного быдла – «упоротых», кастрюлеголовых и скачущих идиотов!!!
– Активисты чего? Бесконечного бардака? Ублюдки, работать не пробовали?
– Полиции отдан приказ никого не трогать, ничего не предпринимать, стоять бездействовать. Аваковский пёс отдал приказ... Вот все и стоят.... Суслик. А пострадал Руденко....
– Чего добились??? Ничего, абсолютно. Только показали себя в очередной раз дикарями
– Нужно действовать такими же методами. Организовать за счет налогоплательщиков такой же корпус по защите работы мэрии и еб..шить этот нацкорпус
– Быдлота проплаченная.накурятся и крушить
– Дебилы
– Тот кто работает, не пойдет бить стекла, драться и жечь покрышки. А вот мешать, причем без разницы кому – это пожалуйста, но за деньги. )
Накануне на странице в Facebook один из так называемых активистов так и обещал – будет весело. И сдержал свое слово, задумали – выполнили. А в отзывах на этот пост уже и планы на будущее.
– Ну, что, как обычно, завтра место встречи Харьковский горсовет. Будем добиваться того, чтобы исполнялись законы и люди могли попасть в здание во время сессии свободно.
– приходите, будет максимально весело) гарантирую!
– Дмитро Булах, в облдержадміністрації теж треба провести таку акцію!
– В облсовете с этим проще. Там проблема с рамками и антитеррором )
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: