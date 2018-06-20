20.06.2018 19:27

«Мрази и ублюдки» – так харьковчане охарактеризовали «активистов», устроивших беспорядки в мэрии

Беспорядки возле горсовета и внутри мэрии вызвали не абы какой резонанс общественности. Видео и фото происходившего выкладывались в Интернете и живо обсуждались.



// Городской Дозор

Посты в фейсбуке с демонстрацией видео совершённого беспредела так называемых активистов вызвали немало возмущения.



Потому что харьковчанам в режиме онлайн пришлось смотреть на все бесчинства молодых людей в футболках с надписью «Национальный корпус». И то, как в горсовете на первом этаже бросали дымовые шашки, и то, как били окна и устраивали потасовки.



– Конечно умеют крушить, ломать, основная масса продажного быдла – «упоротых», кастрюлеголовых и скачущих идиотов!!!



– Активисты чего? Бесконечного бардака? Ублюдки, работать не пробовали?



– Полиции отдан приказ никого не трогать, ничего не предпринимать, стоять бездействовать. Аваковский пёс отдал приказ... Вот все и стоят.... Суслик. А пострадал Руденко....



– Чего добились??? Ничего, абсолютно. Только показали себя в очередной раз дикарями



– Нужно действовать такими же методами. Организовать за счет налогоплательщиков такой же корпус по защите работы мэрии и еб..шить этот нацкорпус



– Быдлота проплаченная.накурятся и крушить



– Дебилы



– Тот кто работает, не пойдет бить стекла, драться и жечь покрышки. А вот мешать, причем без разницы кому – это пожалуйста, но за деньги. )





Накануне на странице в Facebook один из так называемых активистов так и обещал – будет весело. И сдержал свое слово, задумали – выполнили. А в отзывах на этот пост уже и планы на будущее.



– Ну, что, как обычно, завтра место встречи Харьковский горсовет. Будем добиваться того, чтобы исполнялись законы и люди могли попасть в здание во время сессии свободно.



– приходите, будет максимально весело) гарантирую!



– Дмитро Булах, в облдержадміністрації теж треба провести таку акцію!



– В облсовете с этим проще. Там проблема с рамками и антитеррором )