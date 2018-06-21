21.06.2018 17:28

Оценка эксперта по безопасности США: Если бы эти люди с шашками пошли в метро?

Исполнительный директор компании «Guliani Security & Safety» (США) Джон Хувейн дал оценку событиям, произошедшим 20 июня в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Как отметил Джон Хувейн, городской совет – это символ демократии, и вчера произошла атака на демократию. «Люди, которые принимают решения в стенах мэрии, были избраны харьковчанами, и подвергать опасности их работу, работу многих других сотрудников и просто граждан - недопустимо», - отметил Джон Хувейн.

Он отметил, что эта ситуация должна была повлечь за собой эффективное реагирование всех служб. Но, видя повреждения, которые были нанесены, судя по пострадавшим людям - что-то пошло не так.



«Сейчас городской совет должен выделить финансирование на ремонт всех повреждений - разбитые окна, плиты, стены, а эти деньги могли бы пойти на развитие города», - отметил представитель США.



Специалист по безопасности рассказал, как можно было бы предотвратить произошедшие беспорядки. Ведь именно с этой целью в Харькове создают Городской ситуационный центр.



«Относительно вчерашней ситуации. Например, вы знаете, что у вас заседание городского совета, вы уже можете сразу понять, что вам нужно. Вы понимаете, где должна стоять скорая, полиция, спасатели, вы проектируете эту ситуацию и ее предотвращаете. И проектирование этой ситуации происходит в ситуационном центре. Самое основное, чего мы добьемся в результате – понимание действий каждой из служб, задействованной в этой ситуации», - отметил Джон Хувейн.



И спросил: «А что, если, например, все эти демонстранты с шашками пошли бы в метро? И чтобы вы делали? Это был бы коллапс. Но если будет ситуационный центр, вы будете понимать, как действовать. Начальник центра вызывает представителя метрополитена, и, предотвращая эту ситуацию, они планируют, чтобы заранее знать, что делать. Еще одна функция центра - мы бы сели в центре, разобрали бы сложившуюся вчера ситуацию, и каждый бы понял свои недостатки. Что-то пошло не так в работе служб, и в будущем мы должны это предотвратить», - сказал исполнительный директор «GSS».



Отметим, что американская компания «GSS» более 20 лет занимается вопросами внутренней и внешней безопасности. Одно из основных направлений ее деятельности - консультирование городов в сфере безопасности. В рамках харьковского проекта прошла встреча городского головы Геннадия Кернеса и советника президента США, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, и будет создан первый в Украине Городской ситуационный центр.