Самым комфортным городом Украины признан Харьков

В пятерку лидеров рейтинга также попали Винница, Киев, Львов и Одесса.
Журнал Фокус составил ежегодный рейтинг комфортности городов. Первое место в этом году занял Харьков.
В рейтинге участвовали столица и областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма – Симферополя.
Города оценивали в семи категориях (зарплаты и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса). Максимум можно было набрать 100 баллов. При этом победитель набрал только 67,1.
Также в пятерку самых комфортных для жизни украинских городов попали Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
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22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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