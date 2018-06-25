Главная Новости Общество В Харькове обсудят, как учить детей гуманному обращению с животными
25.06.2018  10:58   

В Харькове обсудят, как учить детей гуманному обращению с животными

Итоги общегородского проекта «Марафон добра» подведут на круглом столе 26 июня в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.


// city.kharkov.ua

«Марафон добра» – это образовательный проект, в рамках которого в течение двух недель кинологи с собаками приезжали в школы и разъясняли детям правила гуманного обращения и общения с животными, а также проводили для школьников экскурсии в Центр обращения с животными.

Цель круглого стола - предоставить аналитику проблем по итогам проекта, заслушать мнения педагогов и кинологов, обсудить стратегию воспитания детей в сфере взаимодействия с животными на общегородском уровне.

В мероприятии примут участие представители общеобразовательных школ города, Департамента жилищного хозяйства, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и кинологи.

Круглый стол начнется в 13:00 по адресу: пл. Конституции, 16, 3-й этаж (актовый зал).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон добпра, круглый стол, харьков
 
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