25.06.2018 10:58

В Харькове обсудят, как учить детей гуманному обращению с животными

Итоги общегородского проекта «Марафон добра» подведут на круглом столе 26 июня в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.



// city.kharkov.ua

«Марафон добра» – это образовательный проект, в рамках которого в течение двух недель кинологи с собаками приезжали в школы и разъясняли детям правила гуманного обращения и общения с животными, а также проводили для школьников экскурсии в Центр обращения с животными.



Цель круглого стола - предоставить аналитику проблем по итогам проекта, заслушать мнения педагогов и кинологов, обсудить стратегию воспитания детей в сфере взаимодействия с животными на общегородском уровне.



В мероприятии примут участие представители общеобразовательных школ города, Департамента жилищного хозяйства, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и кинологи.



Круглый стол начнется в 13:00 по адресу: пл. Конституции, 16, 3-й этаж (актовый зал).