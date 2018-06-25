Главная Новости Общество В БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан
25.06.2018  18:45   

В БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан

В коммунальном предприятии «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» теперь работают сервисы «Apple Pay» и «Google Pay».


city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот. По его словам, бесконтактные системы мобильных платежей позволяют оплатить услуги в кротчайшее время.

«Месяц назад в Украине стала доступной система мобильных платежей «Аpple Pay». Она, наряду с такой системой, как «Google Pay», позволяет совершать платежи еще быстрее. Коммунальное предприятие «БТИ» одним из первых в Украине внедряет эти системы для своих сервисов. Во фронт-офисе предприятия в Центральном универмаге уже есть бесконтактные приемные терминалы.  Для того, чтобы провести оплату, нужно потратить всего 10 секунд», - рассказал Олег Дробот.

Он отметил, что система очень удобна и востребована, поскольку заявителям не нужно носить с собой банковскую карточку. «После того как заказ в БТИ считается оформленным, администратор вносит соответствующую сумму за указанные услуги в терминал, заявитель подносит свой смартфон, выбирает связанную к нему банковскую карту и подтверждает платеж», - разъяснил директор Департамента регистрации.

Также Олег Дробот напомнил, что во фронт-офисе КП «БТИ» по-прежнему можно оплатить услуги через терминал как любой банковской картой, так и наличными средствами.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дробот, бти, харьков, сервис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Власть С понедельника меняются требования к деятельности обществ с ограниченной ответственностью 04.06 Общество Открылась «горячая линия» по вопросам получения справки о составе семьи 20.10 Общество Представители Ассоциации городов Украины ознакомились с работой фронт-офиса БТИ (ФОТО)
 
 

Видео

На трамвайные и троллейбусные депо давит "Укртрасбезопасность". Электротранспорт под угрозой полной остановки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 