Завтра в Харькове жара

Жаркая погода и кратковременный дождь ожидаются в Харькове завтра, 27 июня.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе - переменная облачность, ночью и днем – небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер - 7-12 м/с, местами шквальный ветер - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 15-20 градусов тепла, днем – 30-35 градусов выше нуля.
День не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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