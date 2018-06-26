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26.06.2018  19:43   

Завтра в Харькове жара

Жаркая погода и кратковременный дождь ожидаются в Харькове завтра, 27 июня.


// city.kharkov.ua

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе - переменная облачность, ночью и днем – небольшой кратковременный дождь,  местами гроза, ветер - 7-12 м/с, местами шквальный ветер - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 15-20 градусов тепла, днем – 30-35 градусов выше нуля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  погода, градус, харьков
 
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