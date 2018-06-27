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27.06.2018  17:13   

Завтра в Харькове – до 32 градусов тепла

Жаркая погода и кратковременный дождь ожидаются в Харькове завтра, 28 июня.


// city.kharkov.ua

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в четверг в городе - переменная облачность, ночью - без существенных осадков, днем – кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер - 7-12 м/с, местами шквальный ветер - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 17-19 градусов тепла, днем – 31-33 градуса выше нуля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  градус, тепло, харьков
 
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