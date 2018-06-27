Завтра в Харькове – до 32 градусов тепла

Жаркая погода и кратковременный дождь ожидаются в Харькове завтра, 28 июня.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в четверг в городе - переменная облачность, ночью - без существенных осадков, днем – кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер - 7-12 м/с, местами шквальный ветер - 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 17-19 градусов тепла, днем – 31-33 градуса выше нуля.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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