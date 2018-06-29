29.06.2018 13:15

В выходные погоду в Харькове обещают нестабильную, но жаркую

Погода в Харькове на выходные, по прогнозам синоптиков, будет не стабильной.



//24tv.ua

И определяет ее циклон, находящийся над Черным морем. Именно он принесет и жару, и осадки, где это будут кратковременные небольшие дожди, а где-то даже ливни.

Заведующий сектором прогнозов регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко, - «У нас в Харьковской области будет неустойчивый характер погоды. Будут местами наблюдаться кратковременные дожди грозовые, возможно выпадение града и усиление шквалов до 15-20 метров в секунду, местами может быть несколько сильнее. Но кроме этого, будет жарко, столбик термометра может достигать 36-35 градусов».

Такая нестабильная погода будет наблюдаться до следующей недели. Потому начало июля отметится незначительным, но похолоданием. И все из-за прохождения холодных атмосферных фронтов. Даже отмечают синоптики, местами будет казаться, что на улице слишком холодно.

«Температура должна заметно понизиться. Дневные температуры должны быть где-то в пределах 20-25, а ночные в пределах 12-17 градусов тепла. Т.е. после этой очень жаркой погоды последует период, ну скажем так, комфортной погоды», - Евгения Ляшенко.

Но в целом, по предварительным данным гидрометцентра, июль все же обещает быть жарким. Погода ожидается преимущественно сухая, говорят, дожди, если и будут, то местами и кратковременные.