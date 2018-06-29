29.06.2018 15:14

Пенсионеры: Харьков - лучший город для «жизни»

Они никогда не теряют оптимизма и всегда с положительными эмоциями - люди почтенного возраста.



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Вот и сейчас посетители территориального центра Московского района, нарядившись в летние платья и шляпы, отправились на экскурсию.

На этот раз в Харьковский Ботанический сад. Впечатлений не скрывают. Говорят, раньше нехваткой времени даже не замечали эту красоту в центре мегаполиса. А теперь, когда уже на заслуженном отдыхе и когда график жизни стал не таким напряженным, могут себе позволить полюбоваться шедеврами природы.

Посетительница территориального центра Московского района Людмила Родионова, - «Буквально 1,5 месяца как записалась в Московский районный территориальный центр и с удовольствием посещаю мероприятия, которые мне предлагают. Два раза уже в оперном была, вот сегодня - Ботанический сад. Ну, вот на старосте лет, я глубокая пенсионерка, я открыла для себя новое что-то в Харькове. Я знала о существовании Ботанический сада, миллионы раз проходила, но никогда не заходила».

Теперь их расписание дня расписано не по минутам, но не рабочими делами, а разнообразным отдыхам. Прогулки по городу, посещение всех харьковских исторических мест и памяти «достопримечательностей, музеев и театров, а еще занятия творчества и обучения компьютером». Компьютерная грамотность и иностранные языки - и это еще далеко не весь перечень услуг, предоставляемых в Харькове территориальными центрами, где организованны для людей почтенного возраста «Клубы активного долголетия».

«Бывают разные походы в нас, впрочем, мы «живём» жизнью. Вообще, кто не ходит в центр, я не знаю как он живёт. Я читаю стихи, я пишу стихи, пою в хоре там. Был несколько раз в театре. Харьков вообще удивительный город. Я из Днепра, там жил, но Харьков он такой разнообразный, много центров, здесь больше внимания уделяют нашим пожилым людям. Вот это хорошо, я доволен Харьковом», - посетитель территориального центра Московского района Владимир Шамара.

А впереди у них еще много всего интересного. Погода способствует и времени для отдыха предостаточно.