29.06.2018 16:05

В Харькове ведётся работа с проблемными семьями

Проект продлится на протяжении всего лета.



//gordonua.com

Постоянная, довольно нелегкая работа для главного результата - здоровые дети в счастливых семьях, в которых, семейные ценности превыше всего. Для этого в Харькове стартовал социальный проект, цель которого охватить как можно больше семей, живущих в разных районах города, и привлечь их к семейным праздникам. Особое внимание при этом уделяют проблемным семьям, говорит вице-мэр Светалана Горбунова-Рубан, там, где родители употребляют алкоголь и наркотики. В профильном Департаменте обещают поддержку всем, кто решит избавиться от вредных привычек. Отмечается, главное желание.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, - «Я хочу сказать, обращайтесь, особенно там, где есть маленькие дети, особенно одинокие матери с маленькими детьми. Вот мне рассказывают, вот я бы хотела расстаться с наркотиками, я хотела бы пролечиться, а куда я дену ребёнка ?! Я боюсь, что у меня его отнимут. Да никогда в жизни мы не отнимали ребёнка у матери, которая хочет избавиться от наркотиков и хочет быть со своим ребёнком. Мы обязательно поможем. У нас есть прекрасный центр. У нас есть специалисты, которые будут заниматься с вашим ребёнком и помогут ему вместе с вами вырваться из этого кошмара».

За помощью можно обращаться во все районные тер-центры города и в центр «Семья». Там, по словам Светланы Горбуновой-Рубан, родителей научат навыкам воспитания детей, рассмотрят возможность предоставления финансовой, гуманитарной и консультативной помощи. Служба по делам детей поможет в юридических моментах. Каждую проблемную ситуацию рассматривают отдельно и для каждой семьи ищут выход из нее.

«Нам очень часто приходится встречаться с семейными конфликтами. Это самое сложное, когда внутри конфликта находится ребёнок и нам нужно как-то его защитить, защитить его права, защитить его здоровье, а иногда и жизнь этого ребёнка приходится защищать. Потому что родители вошли в какой-то «клинч» и выйти из конфликта не могут. А ребёнок находится внутри. Поэтому, очень много моментов. А как город? Да стараемся изо всех сил. Мы стараемся применить все свои возможности, начиная от тех обязательств, которые записаны в наших функциональных обязанностях и заканчивая тем, что требует наша душа и сердце», - заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.