29.06.2018 18:03

В Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко

С детства она умела мечтать. О сцене, о своей популярности, о своих слушателях и зрителях…



// www.vokrug.tv

Ей пришлось пережить войну, голод, холод, огромный успех после первой же роли в кино и мгновенный провал в бездну. Множество раз она себя чувствовала ненужной и все равно выбиралась. Смотрела вперед и шла дальше. Все это о выдающейся харьковчанке Людмиле Гурченко.

«Пусть будет так, как хочется. Весна не кончится, пока в душе горит огонь, а он горит. И дай нам Бог всего, самого лучшего - мечтать, влюбляться и творить ...», - Л. Гурченко.

Народная артистка Людмила Гурченко, - «Так случилось, что я родилась в чудном городе Харькове, в Украине. 12 ноября 1935 года. Имя своё я получила за 2 часа до рождения. Испуганный папа повёз маму в роддом. А сам метался, ему сказали подождать несколько часов - он попал в кино. А тогда на экранах с большим успехом шёл американский фильм акулы Нью-Йорка, где красавец Алан, герой фильма прыгает на крышу поезда, где спасает свою любимую Люси. Папа прибежал в Переполох в роддом и написал маме «Детка моя, если у меня будет орёл - назовём его Алан. Если девочка пусть будет Люси». Но в ЗАГСе сказали, что таких имён как Люси нету. Назовите Людмила – «людям мила». Есть новые очень приятные имена - Сталина, Ноябрина, Искра, Октябрина, МЮДа. Стой, как это МЮДа ?! МЮДа - международный юношеский день. Нет, не надо. Пусть моя дочурка будет Людмилкой».

Роль в киноленте «Карнавальная ночь» дала путевку Людмиле Гурченко в большую жизнь. На счету известной харьковчанки более 120 ролей в кино и телефильмах, сериалах и даже озвучка в мультфильмах.

30 марта 2011 Людмилы Гурченко не стало. В ее родном городе, в Харькове, уже увековечили ее память, переименовав в ее честь переулок, где она жила. А на доме, где жила киноактриса, нарисовали огромный мурал. И уже потом в Первой столице открыли памятник нашей Люси, так ее называли при жизни.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, - «Сейчас мы создаём новый сквер специально под этот памятник. Это центр города. И я думаю, что харьковчане, побывав в этом сквере, отдохнув в этом сквере, вспомнят её кинофильмы, её роли в кинофильмах, и в театральных постановках, в которых она сыграла и прославила нашу страну. И тогда ещё прославила наш город. Она училась в 6-ой Мариинской гимназии, 11 лет отучилась с 1943 по 1954 год.То, что мы делаем, это мы делаем вместе, ничего не делает один мэр, это делает весь Харьков. Поэтому памятнику быть и он будет установлен».