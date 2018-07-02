2 и 3 июля в Харькове пройдет четвертая национальная конференция EdCamp Ukraine

Открытие неформальной конференции для преподавателей школ состоится 2 июля в Культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46). Начало - в 9:00.
Мероприятие состоится при участии Министра науки и образования Украины Лилии Гриневич.
EdCamp - это конференции, которые проводят сами участники. Они предназначены для получения интерактивного профессионального опыта и являются образцом неформальных, демократических встреч. EdCamp организуется по принципу «никаких обязательных спикеров и докладов». Сессии не планируются до дня проведения, когда участники могут свободно выбирать и способствовать развитию любой из предложенных тем. Самые распространенные темы EdCamp'ов - образовательные технологии, педагогика, решение проблем в классе.
Первый EdCamp был проведен в 2010 году в Филадельфии. С тех пор по всему миру прошло более 200 EdCamp'ов.
Украина присоединилась к проведению EdCamp'ов в 2015 году.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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давл.:
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