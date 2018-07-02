Главная Новости Общество 2 и 3 июля в Харькове пройдет четвертая национальная конференция EdCamp Ukraine
02.07.2018  11:10   

2 и 3 июля в Харькове пройдет четвертая национальная конференция EdCamp Ukraine

Открытие неформальной конференции для преподавателей школ состоится 2 июля в Культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46). Начало - в 9:00.


// ХОГА

Мероприятие состоится при участии Министра науки и образования Украины Лилии Гриневич.

EdCamp - это конференции, которые проводят сами участники. Они предназначены для получения интерактивного профессионального опыта и являются образцом неформальных, демократических встреч. EdCamp организуется по принципу «никаких обязательных спикеров и докладов». Сессии не планируются до дня проведения, когда участники могут свободно выбирать и способствовать развитию любой из предложенных тем. Самые распространенные темы EdCamp'ов - образовательные технологии, педагогика, решение проблем в классе.

Первый EdCamp был проведен в 2010 году в Филадельфии. С тех пор по всему миру прошло более 200 EdCamp'ов.

Украина присоединилась к проведению EdCamp'ов в 2015 году.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гриневич, харьков, конференция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Образование Гриневич: для первоклассников не будет конкурса для поступления в школу 06.04 Власть На Харьковщине создают новые условия для подготовки специалистов в профессионально-технических учебных заведениях 16.08 Образование В Украине для школ вводят новые стандарты обучения
 
 

Видео

В Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 