02.07.2018 11:10

2 и 3 июля в Харькове пройдет четвертая национальная конференция EdCamp Ukraine

Открытие неформальной конференции для преподавателей школ состоится 2 июля в Культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46). Начало - в 9:00.



// ХОГА

Мероприятие состоится при участии Министра науки и образования Украины Лилии Гриневич.

EdCamp - это конференции, которые проводят сами участники. Они предназначены для получения интерактивного профессионального опыта и являются образцом неформальных, демократических встреч. EdCamp организуется по принципу «никаких обязательных спикеров и докладов». Сессии не планируются до дня проведения, когда участники могут свободно выбирать и способствовать развитию любой из предложенных тем. Самые распространенные темы EdCamp'ов - образовательные технологии, педагогика, решение проблем в классе.

Первый EdCamp был проведен в 2010 году в Филадельфии. С тех пор по всему миру прошло более 200 EdCamp'ов.

Украина присоединилась к проведению EdCamp'ов в 2015 году.