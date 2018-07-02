02.07.2018 16:24

Зеркальную струю закончат реконструировать через неделю

Одна из изюминок и визиток Харькова - на реконструкции.



// allkharkov.ua

Коммунальщики взялись обновлять Зеркальную струю, ведь с течением времени на некоторых участках испортилось покрытие, а также была обнаружена изношенность электропроводки, которые обеспечивают током разноцветную подсветку в вечернее время.

Заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, - «Здесь сделали шпаклевку, потому что трещины пошли, восстановление кирпича немного было и покраска, обновление покрасочной структуры. И там, какие-то проблемы с электрикой были, потому что все-таки влага, влияние солнца. Поэтому там провода какие-то меняют. В основном для безопасности это делается. Работы ведутся. У нас это, все-таки, центральный объект, это символ города и он должен быть в надлежащем состоянии».

С этим согласны и харьковчане, потому что считают Зеркальную струю не просто изюминкой Первой Столицы, но и комфортным местом для отдыха.

«Особенно когда женятся, всегда здесь фотографируются, да, это символ нашего города. Очень здесь чистенько, хорошо, аккуратненько. Можно приходить и с детьми, и так просто», - рассказала харьковчанка Алла.

«Бываем очень часто, потому что работаем недалеко. Очень хорошо, красиво, зелено, цветочки», - поделилась жительница города Наталья.

Чтобы завершить все работы по реконструкции, коммунальщикам понадобится еще неделя. После чего Зеркальная струя снова будет радовать своей красотой горожан и гостей города.

«Мне здесь все нравится, здесь все круто, особенно ночью здесь красиво, фонарики светятся разными цветами, и водичка льется», - рассказала харьковчанка Мария.