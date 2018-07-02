02.07.2018 17:34

В Харькове продолжается установка детских игровых комплексов

Переулок Новоалександровский, 13, сегодня здесь, коммунальщики устанавливают игровые элементы на уже существующем детском игровом комплексе.



// Городской Дозор

Инициатором этого стала местная жительница Юлия Сидоренко. Женщина пришла с этой просьбой на один из последних приемов к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

Она рассказала о своей проблеме, о детях, проживающих в этом микрорайоне. Делится, малыши порой стояли в очереди, чтобы покататься на той или иной качелях. Говорит, мэр не стал медлить с решением вопроса.

«Он очень внимательно выслушивает и очень быстро принимает решение, очень быстро. т.е. «человек слова», мы теперь верим, мы и до этого не сомневались, а теперь ещё больше. Сейчас обратили внимание на частный сектор, нам, очень много помогает город и исполком. В последнее время Харьков превратился в очень красивый город. Много чего делается: и парки и дороги, аллеи, мосты. Стало много чего, на что можно посмотреть, где пойти погулять. Спасибо огромное мэру, что проявляет внимание. Мы очень довольны!», - рассказала харьковчанка Юлия Сидоренко.

Начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРБП» Александр Третьяк, - «Бытует такое мнение, что проблемы частного сектора это проблемы частного сектора, но мы так не считаем и стараемся развеять этот миф. Так как люди и дети, которые здесь живут, они так же нуждаются в проведении комфортного детства, и мы стараемся всяческих помочь им».

На этот год, добавляет Александр Третьяк, всего в городе планируется установить 150 современных игровых комплексов. Каждый, из которых, имеет все соответствующие и необходимые сертификаты качества и безопасности. С весны коммунальщикам уже удалось установить по просьбе горожан 61 детскую площадку во дворах харьковских многоэтажек. Работа продолжается.

«В 150 детских площадок, входят разные комплектующие, начиная от малых, двухэлементных, в больших, 4-х башенных комплексов. В которые входит сам комплекс-горка и так же туда входят качели, балансиры и пружины. Так же, мы производим ремонт ранее установленных площадок. Если харьковчане вдруг обнаружили какую-то поломку, то можно обратиться в городскую диспетчерскую службу «15-62» и мы в кратчайшее время устраним эту поломку», - рассказал Александр Третьяк.