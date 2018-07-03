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03.07.2018  12:15   

Харьков продолжат адаптировать для людей с инвалидностью

Городской центр для реабилитации людей с инвалидностью будет открыт в Харькове.


// Facebook

Об этом в интервью телеканалу «NEWSONE» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Харьков - один из самых приспособленных для людей с инвалидностью город. Мы пока не можем сказать, что самый-самый, нам еще необходимо построить реабилитационный центр для людей с инвалидностью, и, в частности, с той, которая была получена в зоне АТО. Мы уже выбрали место под центр, есть руководитель проекта, она тоже передвигается на коляске. Кстати, она впервые  в Харькове была представлена в исполнительных органах власти, чтобы люди с ограниченными возможностями знали, что их представитель находится в органах управления городом», - сказал Геннадий Кернес.

Напомним, что в центре, полностью адаптированном для людей с инвалидностью, будут оказывать медицинскую помощь, в нем будет установлено оборудование для восстановительных процедур, гимнастических упражнений, также в нем желающие смогут пройти тренинги и обучающие курсы. В центре будут оборудованы компьютерный класс, бытовые помещения, кухня, то есть создадут все условия для длительного пребывания людей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, интервью, харьков, инвалидность
 
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