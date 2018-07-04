04.07.2018 11:00

Продолжается регистрация на соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «INFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge 2018» пройдут 13-15 июля в Харькове (ул. Клочковская, 55).



// city.kharkov.ua

Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/час. «Kharkiv RC Extreme Challenge» подарит настойчивую борьбу, захватывающее шоу и незабываемое удовольствие», - отметили организаторы.

Регистрация на участие в соревнованиях открыта до 10 июля. Зарегистрироваться можно здесь. За дополнительной информацией нужно обращаться по телефону: (050) 524-96-16.

Напомним, «Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года. С 2017 года мероприятие является одновременно и чемпионатом Украины, в котором принимают участие спортсмены со всей Украины.