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04.07.2018  11:00   

Продолжается регистрация на соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «INFINITI Kharkiv RC Extreme Challenge 2018» пройдут 13-15 июля в Харькове (ул. Клочковская, 55).


// city.kharkov.ua

Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/час. «Kharkiv RC Extreme Challenge» подарит настойчивую борьбу, захватывающее шоу и незабываемое удовольствие», - отметили организаторы. 

Регистрация на участие в соревнованиях открыта до 10 июля. Зарегистрироваться можно здесь. За дополнительной информацией нужно обращаться по телефону: (050) 524-96-16.

Напомним, «Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года. С 2017 года мероприятие является одновременно и чемпионатом Украины, в котором принимают участие спортсмены со всей Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  модель, гонка, харьков, авто
 
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