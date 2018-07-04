04.07.2018 16:13

В кинотеатре «Боммер» покажут фильм «Невидимый батальон»

Вход на мероприятие, которое пройдет 5 июля в 17:00 по адресу: ул. Полтавский шлях, 6, - свободный.



// ХОГА

«Невидимый батальон» – это шесть историй женщин-военнослужащих, рассказанных тремя украинскими режиссерами: Ириной Цилык, Светланой Лищинской и Алиной Горловой. Героини фильма разные по своему жизненному опыту, возрасту, военным и гражданским профессиям, но их всех объединила эта война, и их истории создают панорамную картину положения женщины в Вооруженных силах.