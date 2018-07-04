В кинотеатре «Боммер» покажут фильм «Невидимый батальон»

Вход на мероприятие, которое пройдет 5 июля в 17:00 по адресу: ул. Полтавский шлях, 6, - свободный.
«Невидимый батальон» – это шесть историй женщин-военнослужащих, рассказанных тремя украинскими режиссерами: Ириной Цилык, Светланой Лищинской и Алиной Горловой. Героини фильма разные по своему жизненному опыту, возрасту, военным и гражданским профессиям, но их всех объединила эта война, и их истории создают панорамную картину положения женщины в Вооруженных силах.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
влажн.:
давл.:
ветер: