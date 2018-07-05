05.07.2018 12:45

На бульваре Юрьева отпразднуют Ивана Купала

Этно-фестиваль традиций и обрядов, посвященный празднику Ивана Купала, пройдет с 15:00 до 21:00 6 июля на бул. Юрьева, около фонтана (ст. м. «Дворец спорта»).



// city.kharkov.ua

В рамках мероприятия состоится турнир по современному бою на мечах среди детей до 18 лет, а также пройдет конкурс на лучший купальский венок.



Кроме того, во время фестиваля планируется проведение мастер-классов по плетению венков из искусственных цветов, фенечек, кукол-мотанок и т.д.