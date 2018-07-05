На бульваре Юрьева отпразднуют Ивана Купала

Этно-фестиваль традиций и обрядов, посвященный празднику Ивана Купала, пройдет с 15:00 до 21:00 6 июля на бул. Юрьева, около фонтана (ст. м. «Дворец спорта»).
В рамках мероприятия состоится турнир по современному бою на мечах среди детей до 18 лет, а также пройдет конкурс на лучший купальский венок.
Кроме того, во время фестиваля планируется проведение мастер-классов по плетению венков из искусственных цветов, фенечек, кукол-мотанок и т.д.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: