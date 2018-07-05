Дети из Харькова отправились на оздоровление в Австрию

12 детей из Харькова после перенесенных онкогематологических заболеваний в сопровождении медработников находятся на оздоровлении в городе Иббс (Австрия).
Они уже прошли дополнительное обследование у австрийских врачей. Для детей также запланированы различные экскурсии, в том числе в город Санкт-Мартин.
Ранее дети прошли курс лечения в Харьковской городской клинической детской больнице №16 и сейчас находятся в состоянии устойчивой ремиссии.
Проживание, питание, перелет, обследование и экскурсионные программы обеспечивает австрийская экологическая организация «Глобал-2000», которая ежегодно, начиная с 1996 года, содействует оздоровлению в Австрии детей с онкологическими заболеваниями крови в рамках программы международного сотрудничества с Харьковским городским советом. За это время свое здоровье в Австрии поправили более 400 детей.
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В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
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