Главная Новости Общество Дети из Харькова отправились на оздоровление в Австрию
05.07.2018  14:45   

Дети из Харькова отправились на оздоровление в Австрию

12 детей из Харькова после перенесенных онкогематологических заболеваний в сопровождении медработников находятся на оздоровлении в городе Иббс (Австрия).


// city.kharkov.ua

Они уже прошли дополнительное обследование у австрийских врачей. Для детей также запланированы различные экскурсии, в том числе в город Санкт-Мартин.

Ранее дети прошли курс лечения в Харьковской городской клинической детской больнице №16 и сейчас находятся в состоянии устойчивой ремиссии.

Проживание, питание, перелет, обследование и экскурсионные программы обеспечивает австрийская экологическая организация «Глобал-2000», которая ежегодно, начиная с 1996 года, содействует оздоровлению в Австрии детей с онкологическими заболеваниями крови в рамках программы международного сотрудничества с Харьковским городским советом. За это время свое здоровье в Австрии поправили более 400 детей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, австрия, харьков, отдых
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.06 Общество В Харькове ведётся работа с проблемными семьями 18.06 Власть В Украине хотят изменить правила выезда за границу детей разведенных родителей 12.06 Культура и Туризм В «Бузке» покажут детские рисунки, посвященные охране природы
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса заявили, что прокуроры блокируют процесс дебатов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 