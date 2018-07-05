Харьковские музеи зовут отметить Ивана Купала на природе

Культурно-художественный праздник «Купальські містерії з Варсавою» пройдет 7 июля в Национальном литературно-мемориальном музее Г.С.Сковороды.
В программе праздника – выступления фольклорных коллективов Харьковщины и Полтавщины, будут работать этнографическая, спортивная и танцевальная площадки, состоится выступление солистов Большого слобожанского ансамбля песни и танца, коллективов от European festival.
К празднику присоединяются и другие музеи Харьковщины: Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова (выставка «Летние праздники на Слобожанщине» и интерактивная программа, посвященная летнему циклу обрядности на Слобожанщине), Харьковский литературный музей (интерактивная программа «Філософське торбознавство імені Сковороди»), Чугуевский художественно-мемориальный музей имени И.Е. Репина (программы «Эмоциональные портреты», «Ростки искусства», «Репинские пророчества»).
В 20:00 на площадке возле Сковородиновского дуба пройдет конкурс венков.
Праздник завершится праздничной иллюминацией и огненным шоу.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
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