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05.07.2018  15:01   

Харьковские музеи зовут отметить Ивана Купала на природе

Культурно-художественный праздник «Купальські містерії з Варсавою» пройдет 7 июля в Национальном литературно-мемориальном музее Г.С.Сковороды.


// Status Quo

В программе праздника – выступления фольклорных коллективов Харьковщины и Полтавщины, будут работать этнографическая, спортивная и танцевальная площадки, состоится выступление солистов Большого слобожанского ансамбля песни и танца, коллективов от European festival.

К празднику присоединяются и другие музеи Харьковщины: Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова (выставка «Летние праздники на Слобожанщине» и интерактивная программа, посвященная летнему циклу обрядности на Слобожанщине), Харьковский литературный музей (интерактивная программа «Філософське торбознавство імені Сковороди»), Чугуевский художественно-мемориальный музей имени И.Е. Репина (программы «Эмоциональные портреты», «Ростки искусства», «Репинские пророчества»).

В 20:00 на площадке возле Сковородиновского дуба пройдет конкурс венков.

Праздник завершится праздничной иллюминацией и огненным шоу.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ивана купала, музей сковороды, харьков
 
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