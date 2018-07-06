Средняя зарплата в Харьковской области превысила 7 тысяч гривен

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области в мае 2018 г. составила 7389 грн., что в 2 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн.).
На 1 июня 2018 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 249,8 млн. грн. Из них 35,8 млн. грн. приходилось на экономически активные предприятия. Задолженность работникам экономически активных предприятий в мае 2018 г. увеличилась на 44,7%.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: