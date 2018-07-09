Завтра в Харькове - до 31 градуса тепла

Жаркая погода ожидается в Харькове завтра, 10 июля.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе - переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью - 14-19 градусов тепла, днем – 26-31 градус выше нуля.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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