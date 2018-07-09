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09.07.2018  14:15   

Завтра в Харькове - до 31 градуса тепла

Жаркая погода ожидается в Харькове завтра, 10 июля.


// city.kharkov.ua

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе - переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью - 14-19 градусов тепла, днем – 26-31 градус выше нуля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  погода, температура, харьков
 
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