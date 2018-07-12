12.07.2018 16:01

На бюджет участия отобрано более двух сотен проектов

Осенью каждый харьковчанин сможет будет проголосовать за три понравившихся проекта.



// city.kharkov.ua

243 проекта были отобраны рабочей группой для финансирования из общественного бюджета (бюджета участия), сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



По его словам, следующим этапом в рамках реализации бюджета участия станет доработка заявок. В течение недели авторы отобранных проектов получат уведомления с указанием, что необходимо исправить или доделать в их заявке.



«Все проекты уже есть на сайте «Портал харьковчанина», и авторы могут их увидеть. К заявкам приложены выводы профильных департаментов. Человек должен проанализировать указанные замечания, связаться с профильными департаментами, чтобы уточнить, в чем конкретно заключаются недостатки, и устранить их. К проекту прикреплен соответствующий контактный лист. Только после доработки каждый из отобранных проектов будет пропущен в следующий этап, где за него смогут проголосовать харьковчане», - сообщил Алексей Чубаров.



Всего на реализацию бюджета участия харьковчане подали более 300 проектов, 60 из которых были отклонены рабочей группой. По словам председателя Молодежного совета при Харьковском городском голове, члена рабочей группы Сергея Лазарева, главной причиной отказа стало то, что эти проекты не относились к компетенции органов местного самоуправления.

«Это были проекты, касающиеся экскурсий по Харьковской области или же памятников архитектуры, расположенных в области. Также были отклонены проекты, в которых не был проработан бюджет и не было подробной детализации. Кроме того, некоторые из заявок дублировали программу профильных департаментов, например, реконструкция ДЮСШ, на что уже заложены средства в городском бюджете», - сообщил Сергей Лазарев.



Все проекты, которые пройдут доработку, будут размещены на «Портале харьковчанина» для дальнейшего голосования за них. Те заявки, в которых останутся недостатки, будут отклонены. Однако накануне голосования авторы инициатив смогут внести последние корректировки в визуальную часть проектов.

По словам организаторов, любой житель Харькова сможет проголосовать за три наиболее заинтересовавших его проектов. Голосование запланировано на осень.