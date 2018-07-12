12.07.2018 17:14

На «Портале харьковчанина» обновили дизайн и упростили систему голосования

Обновленную версию городского сайта «Портал харьковчанина» запустили сегодня, 12 июля, в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



«Во время ре-дизайна сайта мы учитывали мнения харьковчан. Жители города и пользователи сайта подали нам около 80 замечаний, и практически все они были учтены. Теперь этот сайт должен стать более удобным и простым в использовании. Это, в частности, касается регистрации, содержания и голосований», - отметил Алексей Чубаров.



По словам проектного менеджера «Портала харьковчанина» Андрея Джмиля, теперь для входа в личный кабинет на сайте не требуется регистрация и пароли.



«Портал харьковчанина» - это первый городской портал в Украине, где есть возможность входить в личный кабинет без паролей. Мы расширили для пользователей варианты входа – теперь можно зайти через электронную почту, при помощи временного пароля или же через систему BankID», - сообщил Андрей Джмиль.



Он также отметил, что в новой версии сайта разработчики значительно упростили систему голосования за проекты в рамках реализации бюджета участия - теперь вместо 12 необходимых ранее действий пользователям нужно выполнить всего три.



«Для пользователей, которые не имеют личного кабинета, но хотят выразить свое мнение и проголосовать за инициативу, автоматически создается личный кабинет, и на почту приходит временный пароль. Также теперь на портале есть возможность при помощи фильтра выбирать конкретные инициативы по районам, категориям, тематике и сумме бюджета. Таким образом, харьковчане могут сегментировать, выбирать и голосовать за те проекты, которые им наиболее интересны», - подчеркнул менеджер сайта.