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12.07.2018  17:14   

На «Портале харьковчанина» обновили дизайн и упростили систему голосования

Обновленную версию городского сайта «Портал харьковчанина» запустили сегодня, 12 июля, в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. 

«Во время ре-дизайна сайта мы учитывали мнения харьковчан. Жители города и пользователи сайта подали нам около 80 замечаний, и практически все они были учтены. Теперь этот сайт должен стать более удобным и простым в использовании. Это, в частности, касается регистрации, содержания и голосований», - отметил Алексей Чубаров.

По словам проектного менеджера «Портала харьковчанина» Андрея Джмиля, теперь для входа в личный кабинет на сайте не требуется регистрация и пароли.

«Портал харьковчанина» - это первый городской портал в Украине, где есть возможность входить в личный кабинет без паролей. Мы расширили для пользователей варианты входа – теперь можно зайти через электронную почту, при помощи временного пароля или же через систему BankID», - сообщил Андрей Джмиль. 

Он также отметил, что в новой версии сайта разработчики значительно упростили систему голосования за проекты в рамках реализации бюджета участия - теперь вместо 12 необходимых ранее действий пользователям нужно выполнить всего три. 

«Для пользователей, которые не имеют личного кабинета, но хотят выразить свое мнение и проголосовать за инициативу, автоматически создается личный кабинет, и на почту приходит временный пароль. Также теперь на портале есть возможность при помощи фильтра выбирать конкретные инициативы по районам, категориям, тематике и сумме бюджета. Таким образом, харьковчане могут сегментировать, выбирать и голосовать за те проекты, которые им наиболее интересны», - подчеркнул менеджер сайта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  портал, дизайн, харьков, система
 
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