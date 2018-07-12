12.07.2018 17:45

Индекс окрошки: во сколько украинцам обойдется летнее блюдо

Жаркое лето - время освежиться. Домохозяйки меняют меню с горячими блюдами на холодные. В ход идет окрошка.



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Жара - время менять горячий борщ на холодную окрошку. Но теперь любимая летнее блюдо будет стоить украинцам немного дороже, чем в прошлом году. Небольшая кастрюля обойдется домохозяйкам где-то примерно в 70 гривен. Овощи – самые дешевые.

«Огурчики сейчас берут. В большом количестве берут, но тоже жалуются, хотят дешевле. Но дешевле не получается. От 10 до 18 на сегодняшний день. Вот такой диапазон цен. Зависит от сорта, от размера», - рассказала продавец Лариса.

По сравнению с прошлым годом овощи все же подешевели. А вот зелень на рынке осталась примерно в той же цене. Пучок зеленого лука можно купить по три гривны, укроп и петрушку по 5.

«Вообще яйцо берут крупное, любят люди крупное яйцо. Но у нас не очень дорого, мы дважды сбавляли цену, сейчас у нас самое дорогое яйцо это 20 гривен 30 копеек. Маленькое яйцо это первая курочка - оно 11. Старики немножко подешевле берут», - продавец яиц Вера.

Главный и самый дорогой продукт в окрошке - мясо. Его на небольшую кастрюлю блюда нужно примерно 300-500 граммов. С учетом сегодняшней цены это где-то от 30 до 50 гривен. Дороже говядина, самая дешевая – курица.

«89,90 килограмм стоит у нас филе, в других магазинах есть дешевле, есть дороже. Скорей всего, возможно даже, подорожает», - рассказала продавец мяса Ирина.

Вариантов приготовления окрошки множество. Бульон или просто вода, курица или свинина, а может вообще колбаса - каждый выбирает на свой вкус и кошелек.

«Покупаю только домашнюю курицу или домашнюю индюшатину на бульон. Приблизительно гривен 60-70 получается не большая кастрюлька, но все равно это выгоднее, чем 30-40 за порцию в кафе», - покупатель Ирина.