13.07.2018 15:15

В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, днем 13 июля в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.



// kyiv.comments.ua/

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

«В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза», - добавили в пресс-службе.

А в Харьковскойобласти, сегодня возможен дождь, ветер 2-5 м/с.