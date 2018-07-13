В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, днем 13 июля в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
«В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза», - добавили в пресс-службе.
А в Харьковскойобласти, сегодня возможен дождь, ветер 2-5 м/с.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
влажн.:
давл.:
ветер: