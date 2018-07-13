Главная Новости Общество В Украине объявили штормовое предупреждение
13.07.2018  15:15   

В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, днем 13 июля в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.


// kyiv.comments.ua/

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

«В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза», - добавили в пресс-службе.

А в Харьковскойобласти, сегодня возможен дождь, ветер 2-5 м/с.

Источник:   УНН
 Тэги:  украина, шторм, погода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Общество Украина потеряла четыре позиции в рейтинге скорости интернета 12.07 Медицина В Институте рака рассказали о причинах роста заболеваемости в Украине и в мире 12.07 Власть Порошенко: Украина важный элемент евроатлантической безопасности
 
 

Видео

Справку о составе семьи с 16 июля можно получить по доверенности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 