13.07.2018 17:15

Представители общественных организаций проверили на доступность Региональный центр услуг

Люди, которые передвигаются на инвалидном кресле, сами могут приходить в Региональный центр услуг и решать свои проблемы, оформлять документы.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила вице-президент Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, которая посетила Региональный центр услуг и на личном примере проверила центр на доступность для людей с ограниченными возможностями.



В частности, возле Регионального центра услуг отведены специальные парковочные места, сделаны пандусы. На центральной двери есть кнопка, при нажатии которой движение двери замедляется, и человек с инвалидностью может спокойно попасть в помещение. В центре установлены низкопольные терминалы для регистрации в очереди. Нет высоких стоек, рабочие места администраторов оборудованы для приема людей с инвалидностью. В помещении есть указатели, которые ведут в санитарную комнату.



«Включатель света находится на нормативной высоте - 90 см, человек на коляске может легко заехать и включить свет. Есть поручни, зеркало находится на нормативной высоте и регулирует угол наклона, человек на коляске видит себя целиком и полностью. Также обратим внимание на крючки, если человек приехал в верхней одежде либо хочет повесить сумку, то можно воспользоваться двумя крючками, которые здесь установлены. Санитарная комната оборудована всем необходимым для полного комфорта», - отметила Елена Шингарева.



Также в Региональном центре сделаны тактильные линии, по которым ориентируются люди с проблемами зрения. В зоне ресепш есть книги шрифтом Брайля. Администраторы центра знают язык жестов.



«Это очень важно, что люди с инвалидностью, люди, которые передвигаются на инвалидном кресле, - могут сами приходить в Региональный центр и решать свои проблемы, заниматься оформлением необходимых документов. Ранее из-за того, что такие центры были недоступны - люди с инвалидностью делегировали свои полномочия, и приходили социальные работники. Сейчас человек сам приезжает и получает либо консультацию, либо необходимый документ. Это абсолютное включение в жизнь города, человек чувствует себя самостоятельным, понимает, что он сам может решить свои вопросы, это возможность осуществления своих прав», - почеркнула Елена Шингарева.



Как отметила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, вопросу доступности центров административных услуг город уделяет большое внимание. Только в Региональный центр ежемесячно обращаются около 50 человек с ограниченными возможностями.

«При проектировании Регионального центра услуг мы проводили консультации с представителями Харьковской городской организации инвалидов «Креавита» и другими общественными организациями. Мы учли их пожелания и реализовали все возможности для людей с инвалидностью. Эти же пожелания будут реализованы и при строительстве, реконструкции других центров, которые в ближайшее время откроются в Холодногорском и Слободском районах. Но стоит отметить, что районные центры предоставления административных услуг также оборудованы всем необходимым. На входе в помещение оборудованы пандусы, где нет такой возможности – работают лифты. Человек нажимает кнопку, выходит администратор и включает подъемник», - рассказала Виктория Китайгородская.



Отметим, людей с инвалидностью І и ІІ групп во всех центрах предоставления административных услуг принимают без очереди. Есть возможность предварительной записи на прием.