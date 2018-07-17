17.07.2018 11:26

В четверг в Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко

Открытие памятника легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко состоится 19 июля в сквере по ул. Тринклера, 6.



// city.kharkov.ua

Начало мероприятия - в 15:00.



Напомним, памятник актрисе Людмиле Гурченко будет выглядеть в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием и скульптура актрисы, возвышающаяся над ними. Идея установить памятник выдающейся харьковчанке принадлежит городскому голове Геннадию Кернесу.

Для его создания были приглашены ведущие скульпторы и архитекторы города. В сквере, где установлен памятник, был выполнен комплекс работ по благоустройству: уложен гранит, установлены лавочки и новые фонари с подсветкой, высажена трава, установлена система видеонаблюдения.