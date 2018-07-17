В четверг в Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко

Открытие памятника легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко состоится 19 июля в сквере по ул. Тринклера, 6.
Начало мероприятия - в 15:00.
Напомним, памятник актрисе Людмиле Гурченко будет выглядеть в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием и скульптура актрисы, возвышающаяся над ними. Идея установить памятник выдающейся харьковчанке принадлежит городскому голове Геннадию Кернесу.
Для его создания были приглашены ведущие скульпторы и архитекторы города. В сквере, где установлен памятник, был выполнен комплекс работ по благоустройству: уложен гранит, установлены лавочки и новые фонари с подсветкой, высажена трава, установлена система видеонаблюдения.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
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