19.07.2018 11:47

Первому слону независимой Украины 20 лет!

Сегодня нашей красавице слонихе Тенди 20 лет!



// zoo.kharkov.ua

Родилась она 19 июля 1998 года в Одесском зоопарке. И это первый слон, родившийся в независимой Украине! В Харьковский зоопарк маленькая двухлетняя Тенди приехала 7 октября 2000 года, с легкостью преодолев десятичасовой путь Одесса-Харьков, практически без остановок в сопровождении эскорта ГАИ.

К прибытию Тенди в Харьковском зоопарке готовились основательно, как ответственные родители, которые ждут появления малыша и делают ремонт. В зоопарке же была проведена полная реконструкция «Дома слонов», так что малышку ждал новый современный слоновник. Когда Тенди приехала в зоопарк, она была настолько маленькая, что свободно ходила по транспортному контейнеру. Ее рост был 1,5 м, а масса 770 кг. Тенди отличалась игривым характером, но первое время пугалась каждого шороха и пыталась спрятаться от «опасности» за сотрудников зоопарка, которые ухаживали за ней.

Сейчас Тенди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн. Изменился и характер: слониха стала более спокойной, вальяжной, хотя иногда ведет себя как маленький ребенок, играя и обсыпаясь песком, или капризничая, если что-то не нравится. Любимое развлечение Тенди – купание из шланга, из гастрономических предпочтений – бананы и свекла.

По традиции День рождения Тенди, как и слона Ауна, - это масштабные праздники с веселыми играми и конкурсами для детей и взрослых. Однако учитывая реконструкцию зоопарка, в этом году юбилей отметили в более узком кругу. Но именинницу поздравили по-особенному!

Главной стала надпись «Тенди 20» и цветочное сердце, наполненное праздничными угощениями: арбуз, дыня, бананы, свекла, морковь, яблоки. Когда Тенди вышла на утреннюю прогулку, первое, что услышала, было поздравление от сотрудников зоопарка, которые в один голос прокричали: «С Днем рождения, Тенди!» Аккуратно и грациозно именинница переступила через праздничную надпись и принялась за угощение. Первыми в ход пошли бананы, далее – свекла, морковь и яблоки. На десерт Тенди оставила арбуз и дыню, съев все до последнего кусочка. Так что праздник удался.