20.07.2018 19:50

Аренда квартиры: как не стать жертвой мошеннических схем

Вторая половина июля. Скоро абитуриенты узнают, в какой вуз они поступили. И тем, кто живет не в городе, придется решать жилищный вопрос. Одни предпочтут общежитие, а другие – квартиру.



// Facebook

И здесь они могут столкнуться с мошенническими схемами. Одной из них, рассказывает юрист, есть так называемые информационные услуги. То есть человек подписывает договор с псевдориелтором, платит деньги и получает взамен номера телефонов владельцев квартир. Но они часто оказываются недействительными. И деньги уже никто не вернет, ведь информационные услуги по факту предоставлены.



Денис Журавель, юрист:

«Действительно, правоохранительным органам сложно работать с такими ситуациями, потому что строго формально, подписывая договор, клиент соглашается с теми условиями, которые там написаны, если внимательно читать, то ничего такого, что касается реального поиска вариантов для аренды жилья, независимо от того посуточно или же на постоянной основе, ничего такого в этих договорах нет».



Но все же избежать неприятностей возможно. Для этого надо внимательно читать договор или пользоваться услугами юристов. Также, подчеркивает Денис Журавель, нужно всегда обращать внимание на цены, ведь мошенники привлекают внимание потенциальных клиентов именно заниженной стоимости аренды – предлагают, как их называют риэлторы, «болванки», то есть несуществующие апартаменты. А квартиры со свежим ремонтом и в хорошем районе не могут быть дешевыми, подчеркивают эксперты.



Елена Манжос, риэлтор:

«Самый дешевый, конечно, это спальный район. Это где-то около 4-х тысяч гривен однокомнатная квартира, где-то так, ну, может, около 4-х. Дорожает примерно на тысячу гривен каждый район ближе к метро. В спальных районах – это уже около 5-ти тысяч. Приближенные к центру – около 6-ти тысяч. Ну, и центр – 6, 5-7 тысяч гривен однокомнатные квартиры».



Но не только заниженным ценам пользуются мошенники. Довольно часто риэлтор может вступать в сговор с владельцем квартиры. То есть заселить в реальную квартиру арендатора, взять деньги за услуги и потом выселить, не возвращая агентские комиссионные. Такой или любой другой мошеннической схемы можно избежать, уверяет юрист.



Денис Журавель, юрист:

«Защититься от этого можно только заключением официального договора аренды с хозяином квартиры, где будут прописаны четко условия, на каких человек имеет право въехать, и на каких условиях выезжает из квартиры. Потому что законодательно выселить человека из квартиры можно только по решению суда».



Если же человек хочет самостоятельно арендовать жилье, без услуг риэлтора, нужно всегда придерживаться простых правил – смотреть, на кого оформлена квартира, и не вносить никаких предоплат, если не видели помещения собственными глазами.