Профессиональный потенциал юных харьковчан определат на мастер-классах

Профессиональные мастер-классы в рамках проекта «Семейные ценности - фундамент общества будущего» пройдут 24 июля для харьковских семей.
Профессиональные мастер-классы для всей семьи пройдут в Харьковском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости (город Дергачи, ул. Научная, 1).
Цель мероприятия - объединить семьи, возродить семейные традиции, а также создать условия для раскрытия профессионального потенциала детей.
Посетителей ждут мастер-классы поваров, а также по вязанию, металлообработке и строительству.
Участники смогут выбрать наиболее интересное для себя направление деятельности, родители вместе с детьми ьудут выпекать печенье, обрабатывать металлические детали, наносить жидкие обои с использованием трафарета, вязать куклы-мотанки.
Кроме того, посетителей мероприятия ждут познавательные игры и квесты. Все желающие смогут пройти тестирование и определить свои профессиональные способности. Малышей будет развлекать аниматор. В завершение мероприятия всех участников угостят кулешом. Участие в мероприятии - бесплатное.
Все мероприятия ориентированы на многодетных и малообеспеченных семей.
Сбор желающих принять участие в мероприятии - в 10:00 возле ст. м. «Победа», откуда будет бесплатно отъезжать автобус (номерной знак АХ 44 20 ЭТ).
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры. Вас могут ожидать крупные траты и покупки, но звезды советуют сдерживать свои желания, чтобы не превысить бюджет.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
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