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23.07.2018  15:59   

Профессиональный потенциал юных харьковчан определат на мастер-классах

Профессиональные мастер-классы в рамках проекта «Семейные ценности - фундамент общества будущего» пройдут 24 июля для харьковских семей.


// city.kharkov.ua

Профессиональные мастер-классы для всей семьи пройдут в Харьковском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости (город Дергачи, ул. Научная, 1).

Цель мероприятия - объединить семьи, возродить семейные традиции, а также создать условия для раскрытия профессионального потенциала детей.

Посетителей ждут мастер-классы поваров, а также по вязанию, металлообработке и строительству.

Участники смогут выбрать наиболее интересное для себя направление деятельности, родители вместе с детьми ьудут выпекать печенье, обрабатывать металлические детали, наносить жидкие обои с использованием трафарета, вязать куклы-мотанки.

Кроме того, посетителей мероприятия ждут познавательные игры и квесты. Все желающие смогут пройти тестирование и определить свои профессиональные способности. Малышей будет развлекать аниматор. В завершение мероприятия всех участников угостят кулешом. Участие в мероприятии - бесплатное. 

Все мероприятия ориентированы на многодетных и малообеспеченных семей.

Сбор желающих принять участие в мероприятии - в 10:00 возле ст. м. «Победа», откуда будет бесплатно отъезжать автобус (номерной знак АХ 44 20 ЭТ).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  профориентация, харьков
 
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