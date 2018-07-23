23.07.2018 19:15

Рабинович: Свободная экономическая зона в Одессе станет началом возрождения экономики Украины

Рабинович считает, что свободные зоны нужно создавать также для Львова и Харькова.



// www.rbc.ua

Создание свободной экономической зоны в Одессе станет началом возрождения экономики Украины.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире одесских телеканалов, рассказывая о результатах рабочей поездки по региону, сообщается на Youtube-канале политика.

Так, Рабинович заявил, что власть уделяет мало внимания развитию одесского региона, который может стать ключевым в возрождении экономики страны.

«Один из пунктов программы партии «За життя» - сделать Одессу европейским окном Украины. Мы предлагаем сделать особенный акцент на развитии бизнеса в Одессе, на льготах и преференциях, на создании в городе свободной экономической зоны по типу «Порто-франко», - заявил он, отметив, что еще год назад подал законопроект «Одесса - европейское окно Украины», в котором прописаны конкретные шаги создания в городе свободной экономической зоны. При этом, нардеп отметил, что в повестку дня парламента законопроект так и не включили.

«После событий в Крыму у нас нет больше портов, кроме Одессы, где мог бы развиваться и военный, и гражданский флот. Поэтому к городу должно быть особое отношение, и здесь должны быть особенные программы развития. Я подал законопроект о свободной экономической зоне в Одессе. Считаю, что свободные зоны нужно создавать и для Львова, и для Харькова, и для приграничных городов, ведь это великолепный механизм для толчка экономики», - добавил он.

Кроме того, Рабинович отметил, что представит пошаговую программу своей политсилы 25 июля, положения которой он уже обсудил с жителями Одесской области в ходе рабочей поездки.

«25 июля я представлю те шаги, которые, как я считаю, надо сделать немедленно, чтоб вывести страну из кризиса. В отличие от всех остальных, мы будем разговаривать на очень простом языке, чтобы всем было понятно. Люди должны понимать, что бюджет государства - это тот же бюджет семьи, только увеличенный. Я объясню, как наполнить бюджет, как выйти из катастрофы, которая сегодня происходит», - заявил он.

Кроме того, Рабинович добавил, что предложит искоренить коррупцию за десять шагов, «не потратив ни копейки бюджетных денег».

«Мы наработали вместе с очень серьезными мировыми экономистами те программы и то понимание, как выходить из кризиса. Я не вижу проблемы для нашей страны, чтобы их воплотить - надо только продержаться до выборов», - заявил он.