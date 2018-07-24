В Харькове прошли обучение сотрудники муниципалитетов из других городов Украины

Обучающая программа «Локальное нормотворчество местного самоуправления» для работников органов местного самоуправления из городов-партнеров прошел с 18 по 20 июля в Харькове.
Мероприятие состоялось в рамках шведско-украинского проекта Академии Фольке Бернадотта «Местное самоуправление и верховенство права в Украине». В нем приняли участие должностные лица и работники органов местного самоуправления из восточного кластера проекта: Харькова, Чугуева, а также Миргорода и Пирятина из Полтавской области.
В ходе обучения участники углубили свои знания в области техники и возможностей локального нормотворчества с учетом требований действующего законодательства и соблюдения принципов верховенства права, а также совершенствовали навыки по их практическому применению при подготовке, экспертизе и принятии локальных нормативно-правовых актов органами местного самоуправления.
По окончании обучения для гостей Харькова провели экскурсию по Центральному парку культуры и отдыха им. Горького.
Справка. Европейский проект «Местное самоуправление и верховенство права в Украине» реализуется Академией Фольке Бернадотте, финансируется Шведским агентством международного развития (SIDA). Цель проекта - оказать поддержку укреплению и интеграции принципов верховенства права в сфере предоставления услуг. Харьков получил официальный статус города-участника этого проекта, для которого отобраны 12 городов Украины из четырех регионов страны.
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